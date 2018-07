Cellnex nomena Marco Patuano nou president no executiu

El consell d'administració de Cellnex Telecom ha nomenat Marco Patuano president no executiu, mentre que el conseller delegat, Tobías Martínez, manté el seu rol com a primer executiu.





Segons ha informat la companyia aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el consell d'administració considera que Patuano "disposa de les competències, experiència i mèrits adequats per exercir aquest càrrec".





Patuano és conseller dominical en representació de Connect, el principal accionista d'Cellnex, pertanyent al Grup Edizione (holding industrial de la família Benetton).





Aquesta decisió arriba després de la modificació del consell d'administració de Cellnex com a conseqüència de la venda d'Abertis als Benetton del 29,9% del capital social de la companyia de telecomunicacions.





Abertis, que va ser accionista de referència de Cellnex des de la seva sortida a borsa, ha deixat de tenir representació en el seu consell, on ha entrat la societat italiana Connect.





El nomenament de Patuano com a president no executiu ha estat impulsat per Tobías Martínez, qui al febrer -coincidint amb la marxa de Francisco Reynés per assumir la presidència de Naturgy -, va assumir també la funció de president no executiu a l'espera de concretar la nova estructura accionarial de Cellnex després de la sortida anunciada d'Abertis.





Així, després de l'entrada de Connect, Martínez ha proposat recuperar la separació del paper executiu i no executiu en aplicació també de les bones pràctiques en matèria de govern corporatiu.