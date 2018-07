Polèmiques declaracions d'un metge: el "profilàctic no serveix" perquè el virus de la sida "travessa la porcellana"

Tremenda polèmica després de les declaracions d'un metge argentí en una comissió del Senat en la qual es debat la llei de l'avortament. El facultatiu antiavortista ha mantingut que el "virus de la Sida travessa la porcellana" per advertir de la ineficàcia dels preservatius com a mètode anticonceptiu.





El facultatiu ha assegurat que el "profilàctic no serveix" perquè el virus de la sida "travessa la porcellana" i a més falla "en un 30% de les vegades" en la prevenció de l'embaràs.





"Seria un irresponsable si no ho digués, perquè no es diu que això pot fallar. No és una protecció absoluta ni ho serà mai, perquè el virus de la sida travessa la porcellana i la possibilitat de contagi és molt gran, perquè no sempre es posa el profilàctic un quan surt de casa ", ha dit Abel Albino.