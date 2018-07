Impulsen el manifest 'Reconciliació.cat' per acabar amb "la divisió existent entre catalans"

Cinc ponents han impulsat un manifest en què demanen unir forces a ciutadans i associacions per acabar amb "la divisió existent entre catalans".





Es tracta del president de la Fundació Catalunya Societat Civil, Jacint Soler; del catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) Francesc Granell; l'economista i fundador de Societat Civil Catalana (SCC) Ferran Brunet; del periodista Jaume Reixach, i del jurista Ramon Soler-Padró.





Soler-Padró ha explicat a Catalunyapress que la intenció no és establir una divisió entre els anomenats unionistes i els independentistes, que no es tracta d'establir bàndols sinó de buscar la reconciliació.





"No estem per jutjar el passat", ha expressat el jurista, que defensa la necessitat d'un moviment transversal que no tracti "ni de vencedors ni de vençuts".





Al manifest 'Reconciliació.cat' , aposten per buscar "fórmules d'entesa mínimes que permetin establir un diàleg" entre catalans que acabi amb els desencontres que perceben i demanen que es faci amb urgència.





"Hem perdut ja molt de temps, però cal començar a teixir relacions i complicitats que ens portin a que un dia Catalunya s'afanyi i treballi com un sol poble", manifesten.





Tot i que admeten que el treball serà difícil i llarg, criden a tots els que comparteixin aquest objectiu a sumar-se "convençuts que l'actual situació a Catalunya i la divisió existent entre catalans afebleix a tots".





De moment al manifest pot adherir-se tot aquell que vulgui a través de la pàgina web, i al setembre tornaran a convocar un acte en el qual presentaran aquestes adhesions i buscaran la manera de, qui sap si en forma d'associació, fer que la reconciliació es converteixi en una realitat.