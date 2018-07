Comptes ubicades a Mèxic van enviar 'tuits' per intentar influir en el referèndum català

Reporters Sense Fronteres (RSF) ha publicat un informe en què assegura que a l'octubre de 2017 es van enviar 'tuits' des de comptes ubicades a Mèxic amb el propòsit d'influir en el referèndum d'independència de Catalunya.





Així ho posa de manifest el testimoni d'Alberto Escorcia, periodista d'investigació mexicà especialista en el tema de la propaganda automatitzada a Internet, que es recull en l'informe de RSF titulat 'Assetjament en línia a periodistes: quan els controls carreguen contra la premsa' .





"Aquests comptes falses es van usar per propagar informació contra la independència de Catalunya i per difondre notícies provinents del lloc rus RT", va explicar el periodista a Reporters sense Fronteres, que indica que es tractava d'spam "difós de forma massiva" per influir en la opinió dels lectors.













D'altra banda, la investigació de l'ONG torna a recollir part d'un informe de RSF publicat al desembre de 2017 sobre el ciberassetjament que van patir "molts periodistes" en relació amb el conflicte polític a Catalunya i el referèndum.





D'aquesta manera, posa en relleu el testimoni del corresponsal d'Europe1 a Espanya, Henry de Laguérie.





"Els atacs dels dirigents polítics seguits per milers de persones que després et assetgen", subratlla el reporter, que afegeix que "els comentaris dels que ocupen càrrecs públics funcionen com xecs en blanc per a milers de trolls, que se senten autoritzats" per desacreditar .





De Laguétie no resta importància als atacs dels controls, però puntualitza que els comentaris dels dirigents del govern li "preocupen molt". "Ho vaig viure malament", assegura.