Les cinc principals causes específiques de mort a Espanya són la cardiopatia isquèmica, l'Alzheimer i altres demències, l'ictus, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (Mpoc) i el càncer de pulmó, segons l'Estudi de Càrrega de Malalties a Espanya, publicat per la revista 'Medicina Clínica'.





En 2016 es van produir a Espanya 418.516 morts, el 80% d'elles en persones de 70 anys o més, i el 92,8% de les morts esdevingudes va ser degut a malalties no transmissibles, el 3,6% per accident i el 3, 5% a malalties transmissibles.





La cardiopatia isquèmica, amb el 14,6% del total; l'Alzheimer i altres demències, amb un 13,6%; l'ictus, amb un 7,1%; la Mpoc, amb un 6,9%, i el càncer de pulmó, amb un 5%, són les cinc principals causes específiques de mort a Espanya.

















ACCIDENTS DE TRÀNSIT





Els resultats a Espanya han permès constatar que els accidents de trànsit han caigut des de la vuitena posició en la llista de causes de mort en 1990 fins a la 32 en 2016, un descens que també ha patit la diabetis, que ha passat de la sisena a la desena posició.





L'estudi ha permès observar així mateix un descens substancial en el tabaquisme en la població espanyola entre 1980 i 2016, amb una disminució més alta en homes, el 41% al 26%, que en les dones, del 21% al 17%, amb un aparent estancament a partir de 2005.





En una comparativa amb països com Portugal, França i altres de l'Europa occidental confirma que les deu principals causes de malaltia són molt similars.





DISCAPACITAT





El rànquing de les cinc causes de morbimortalitat més freqüent, mesura per anys de vida ajustats per discapacitat (Daly), és mal d'esquena cervical i lumbar, cardiopatia isquèmica, Alzheimer, trastorns dels òrgans sensorials i càncer de pulmó.





Pel que fa a factors de risc, s'observen diferències pel gènere, sent en homes el tabaquisme el principal, seguit pel consum d'alcohol i drogues, la hipertensió i els riscos dietètics, i en dones, l'obesitat és el principal factor, seguida d'hipertensió, riscos dietètics, glucèmia, consum d'alcohol i drogues i tabac.





ESPERANÇA DE VIDA





La mortalitat de nens menors de 5 anys, que ja era una de les més baixes del món, ha baixat un 3% anual des de 2006, i l'esperança de vida a Espanya és de 80,3 anys en homes i de 85,6 en dones, la quarta més elevada del món.