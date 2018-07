Presó per a un clan familiar que es dedicava als 'narcoasaltos'

Els Mossos han detingut 15 persones -14 d'elles espanyoles i una de nacionalitat marroquina- que presumptament formen part d'un grup criminal que retenia il·legalment a les seves víctimes per robar-los i actuar violentament contra elles, a les que de vegades robaven plantacions de marihuana.





La investigació va començar al maig de 2018 a partir de l'assalt sofert per un ciutadà marroquí a Terrassa (Barcelona) per part d'un grup de set home que el van agredir, el van deixar inconscient i el van traslladar fins a Badia del Vallès, on li van seguir torturant durant unes tres hores.





Després d'haver-li copejat, part dels autors es van anar al domicili de la víctima, a on van entrar per la força, han informat els Mossos d'Esquadra aquest divendres en un comunicat.





La policia catalana va iniciar una investigació i va comprovar que els autors de l'assalt eren membres d'una organització criminal liderada per un clan familiar que estava situat a Barcelona.





Durant juliol de 2018 alguns dels autors de l'assalt a Terrassa van tornar a actuar, aquest cop a Viladecavalls, on van perpetrar un robatori amb violència a l'interior d'un domicili, accedint amb pistoles i fent-se passar per policies per detenir il·legalment una persona usant brides i sostraient una plantació de marihuana que hi havia a l'interior.





'NARCOASSALTAMENTS'





Els agents van aconseguir frustrar aquests assalts i van detenir cinc individus relacionats amb el succés, que van ingressar a la presó.





La investigació va poder acreditar que els autors dels assalts gestionaven diferents plantacions interiors de marihuana a través dels seus subordinats i que coaccionaven i amenaçaven a qualsevol persona que suposés una amenaça per als seus negocis o interessos.





Durant la fase d'investigació, els mossos van identificar els vehicles emprats en els robatoris, així com als membres que formaven el grup i finalment els van detenir en un dispositiu que es va dur a terme el 20 de juliol.





Les detencions es van realitzar en el transcurs de les 13 registres en domicilis practicats a Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Vacarisses, Granollers i Moià.





Es van intervenir, entre d'altres indicis, una arma de foc real, vuit armes de foc simulades, munició real i de fogueig, brides, 1 prioritari policial, 38.000 euros aproximadament, diferents peces de roba i els telèfons que portaven part dels autors al moment dels assalts i altres armes com una defensa extensible, un puny americà i un esprai de defensa.





Dels 15 detinguts, 13 van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 3 de Terrassa i el jutge va decretar l'ingrés a presó de set dels membres de l'organització.