Silenci a les 17.14 i una onada per la Diagonal: el 'programa' de l'ANC per a la propera Diada

A la dreta de la imatge, Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC.





Les entitats independentistes ANC, Òmnium Cultural i AMI han presentat aquest divendres els detalls de la manifestació que preveuen realitzar en la propera Diada de Catalunya. Aquest any la concentració discorrerà 'com una onada' per l'avinguda Diagonal de Barcelona des de Glòries fins a Palau Reial.





A més, a les 17.14 hores es guardarà silenci per recordar als polítics independentistes presos.





La ANC i la resta d'entitats ja van donar a conèixer a principis de juliol què manifestació preveien per a aquest any -després de les celebrades des de 2012- però no ha estat fins aquest mateix divendres que han explicat la 'performance' que es durà a terme, ja que les mobilitzacions de la Diada dels últims anys s'han caracteritzat per incorporar algun tipus d'actuació dels manifestants.