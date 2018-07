Banc Sabadell es desploma en borsa després d'anunciar pèrdues del 67%

Banc Sabadell ha obtingut un benefici net de 120,6 milions d'euros en el primer semestre del 2018, fet que suposa una reducció del 67,2% respecte al mateix període de l'any passat, un cop assumides les provisions per la reducció dels actius immobiliaris problemàtics i els costos de la migració de TSB.





Aquests resultats han tingut un efecte negatiu directe en la Borsa. Els inversors han castigat durament a l'entitat catalana, que aquest matí portava un descens de cotitzacions acumulat del 6%.





ACTIUS PROBLEMÀTICS





Tenint en compte les vendes institucionals de carteres, la reducció d'actius problemàtics ascendeix a 7.012 milions d'euros en el trimestre i a 9.547 milions en els últims 12 mesos, la qual cosa situa el saldo en 7.911 milions (6.669 milions de dubtosos i 1.242 milions d'adjudicats); a més, les vendes orgàniques a través de Solvia s'han incrementat en el trimestre un 55%, la qual cosa implica la reducció d'actius adjudicats per valor brut de 439 milions.





Les dotacions per a insolvències i altres deterioracions totalitzen 806,3 milions d'euros a tancament del segon trimestre i inclouen una provisió de 92,4 milions per les futures compensacions a clients de TSB i 177,1 milions de provisió per les vendes institucionals de carteres.





La ràtio de morositat s'ha reduït fins al 4,71% -al 4,5% tenint en compte les vendes de carteres-, i la cobertura d'actius problemàtics després de la venda d'actius immobiliaris se situa en el 54,6%.





La posició de capital, la ràtio de CET1 'phased in' se situa en l'11,9% i 'fully loaded' en el 11% a tancament del segon trimestre, i després del tancament de les vendes d'actius problemàtics, que aporten un impacte positiu, la ràtio CET1 'fully loaded' se situa en l'11,2% i la ràtio 'phased in' ascendeix a 12,2%.