Juana Rivas, condemnada a 5 anys de presó

Dos anys i mig per la sostracció de cada fill. Aquesta és la condemna imposada pel jutge a Juana Rivas, la mare que es va ocultar durant un mes al costat dels seus fills per no haver de lliurar-los al seu pare, Francesco Arcuri, com l'obligava una sentència sobre custòdia de menors.





La sentència considera provada que Rivas va cometre dos delictes de sostracció de menors i no ha tingut en compte la denúncia interposada per violència de gènere que, després de dos anys, es manté inactiva en un jutjat italià. A més, la sentència condemna Rivas a una inhabilitació per exercir la pàtria potestat de sis anys.





La sentència, que és recurrible, ha estat dictada pel jutge Manuel Piñar, titular del jutjat penal 1 de Granada i s'adhereix gairebé íntegrament a la petició de la defensa del pare.