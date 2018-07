El Suprem denega la llibertat provisional dels polítics presos

La Sala Penal del Tribunal Suprem que enjudiciarà el procés sobiranista ha denegat la llibertat sol·licitada per l'exvicepresident català Oriol Junqueras i vuit processats en aquesta causa que es troben a la presó provisional, en no detectar cap modificació dels motius pels quals el magistrat instructor, Pablo Llarena, va acordar presó per a ells.





D'aquesta manera, els magistrats de la Sala II decideixen mantenir a la presó al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; l'expresident de ANC Jordi Sànchez; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa per la seva implicació en aquests fets alhora que rebutja substituir aquesta mesura per altres alternatives menys costoses.





En el seu escrit, el tribunal explica que com a òrgan d'enjudiciament no ha tingut contacte amb les diligències practicades durant la instrucció d'aquesta causa ni ha intervingut en la resolució dels recursos presentats per les parts la competència ha recaigut a la Sala de Recursos i, per tant, la decisió de deixar-los en llibertat provisional exigiria constatar un canvi en els pressupostos que legitimen aquesta mesura.





Pel que fa a la comparativa que fan alguns dels processats amb la situació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont -al qual el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein va denegar el seu lliurament per rebel·lió-, els magistrats recalquen que es va tractar d'una resposta a la petició de cooperació internacional del jutge Llarena i que no té cap incidència en el desenllaç d'aquesta causa. De fet, matisen que roman intacta la capacitat jurisdiccional de la Sala per decidir el "què" i el "qui" dels fets, sempre en funció de les proves que hauran de desplegar-se en el plenari.





La Sala contesta d'aquesta manera a l'argumentació plantejada, entre d'altres processats, per Carme Forcadell, la defensa va demanar la seva llibertat al·legant que si els jutges alemanys descartaven la rebel·lió en el cas de l'expresident del Govern, en major mesura s'hauria d'aplicar si és el cas en tant que en no ser membre d'aquest equip de govern no va poder participar en les decisions adoptades per la Generalitat en tant que no tenia "domini de l'acte".





NO INFLUEIX EL CANVI DE CONTEXT POLÍTIC





"El discurs de la senyora Forcadell sembla convertir el tribunal provincial alemany en un extravagant òrgan supranacional amb capacitat per revocar les decisions adoptades pel jutge espanyol. Tot intent de dibuixar una línia jeràrquica que sotmeti les resolucions d'aquesta Sala al criteri dels jutges provincials alemanys, resulta manifestament improcedent i està condemnat al fracàs ", diu l'acte dels cinc magistrats.





En els seus escrits, altres processats al·ludien a un canvi en les circumstàncies del context social i polític per sol·licitar mesures cautelars menys costoses. La Sala respon que el procés penal no pot explicar-se com una realitat canviant "en funció de l'atmosfera política que es respiri en cada moment" i per tant, la permanència d'una mesura cautelar ha de connectar amb els requisits descrits en la Llei d'Enjudiciament criminal.





"Explicar la privació de llibertat d'un processat com una basa més en un procés de normalització política tanca una gravíssima deformació del significat mateix del procés penal en una societat democràtica", aclareixen els magistrats.