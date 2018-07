¿Va ocultar Turull seu patrimoni abans de l'1-O?

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat l'exconseller de Presidència de la Generalitat i diputat de JxCat, Jordi Turull, i la seva dona el 8 d'octubre a les 9.00 hores i les 9.45, respectivament, per interrogar per presumptament ocultar patrimoni abans de l'1-O, davant d'una eventual sentència pel procés sobiranista que li comportés afrontar responsabilitats econòmiques.





En una providència, el TSJC sol·licita una bateria de diligències per investigar les operacions econòmiques que va fer el matrimoni per si poden ser constitutives de delicte, després de rebutjar a principis de setmana el recurs de súplica de la defensa de Jordi Turull, que exerceix l'advocat Jordi Pina, del despatx Molins & Silva, i confirmar l'admissió de la querella.





La Fiscalia Superior de Catalunya es va querellar a finals de maig contra el diputat i la seva dona per un presumpte delicte d'insolvència punible al donar-se a ella gairebé 100.000 euros amb el "evident propòsit i finalitat d'intentar eludir el futur embargament del seu patrimoni" a conseqüència dels procediments judicials que poguessin afectar-li pel procés sobiranista.





Segons la querella, el 8 de juny de 2017 Turull va fer una "donació pura i simple" davant de notari a la seva esposa de la meitat indivisa d'un habitatge de la qual ell era propietari al 100% a Parets del Vallès (Barcelona), i de la seva meitat del compte corrent comú, operacions per un valor total de més de 96.000 euros.





Ara el TSJC, a més de citar-los com querellats, demana al Parlament que confirmi la seva condició de diputat, i que s'aporti la publicació del seu nomenament com a conseller de Presidència en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), les seves declaracions d'IRPF i una altra documentació com escriptures de propietat.





L'alt tribunal català també sol·licita la querella inicial presentada per l'acusació particular que va motivar l'inici de la investigació pels preparatius del referèndum al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, l'acte de processament del Tribunal Suprem i la peça de responsabilitat civil.





Així mateix, cita a declarar com a testimoni el director de l'oficina bancària de Turull i sol·licita extractes bancaris i altres informacions com el cost de les obres de rehabilitació de la casa familiar.