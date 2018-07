La connexió mexicana del 'clan Pujol'

Se sap molt poc de Bernardo Domínguez. Va arribar fa uns anys a Barcelona procedent de Mèxic, amb 58 anys i fama (veritable) de multimilionari i l'afany de fundar una editorial a la capital catalana. Aquesta editorial, Malpaso, s'ha convertit amb el pas dels anys en un referent del món del llibre i ha creat dues spinoff: una llibreria i un restaurant.





Una història d'èxit sense ombres ... fins que ahir el jutge De la Mata va decidir llevar-li el passaport a Domínguez com a mesura cautelar en el marc de les seves investigacions sobre el 'clan Pujol'.





Segons informa ' El Confidencial ', l'editor està sent investigat per blanqueig i evasió de capitals. Bernardo Domínguez hauria fungido com una baula imprescindible en els negocis internacionals del fill gran dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.





A més, el fet que l'empresari fos d'origen mexicà aixeca més sospites perquè una de les filles de Pujol Jr., Mercè Pujol Gironès, està casada amb un altre important industrial del país asteca, Ignacio García de Quevedo.





Des de juliol passat la llibreria homònima es troba tancada i ' El Mundo ' informa que han estat acomiadats els seus dos llibreters. Això se suma als retards en els pagaments a proveïdors i empleats, que sembren una ombra de dubte sobre la continuïtat de la signatura editorial.





Es preparava Bernat Domínguez per desfer del seu negoci a Barcelona? Quin serà el futur de l'editorial quan Domínguez sembla a punt de ser imputat per De la Mata? Massa preguntes per a aquest nou episodi (misteriós) dels assumptes tèrbols de la família Pujol.