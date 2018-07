Gairebé 21.000 migrants i refugiats han arribat a Espanya per la Mediterrània en el que va de 2018

Un total de 20.992 immigrants i refugiats han arribat a Espanya a través de la ruta occidental de la mar Mediterrània en el que va d'any, gairebé la totalitat de 2017 22.108 persones-, segons les estimacions de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) , que assenyala que la taxa de mort a la ruta cap a Espanya és de prop d'1 de cada 70 immigrants.





En l'intent d'arribar a Espanya, que ha superat a Itàlia com a destí preferit, han mort o han desaparegut al mar a mínim 304 migrants, segons les mateixes dades de l'OIM actualitzat a data 26 de juliol.





Almenys 1.500 immigrants han perdut la vida a la Mediterrània en el que va de 2018, el cinquè any consecutiu que s'aconsegueix aquesta xifra de gener a juliol, i la ruta entre Líbia i Itàlia és la més letal per als que intenten arribar a Europa al cobrar-se les vides d'una de cada 19 persones desplaçades, segons ha explicat aquest divendres l'agència migratòria de Nacions Unides.





En total, al voltant de 55.000 immigrants han arribat a les costes europees en 2018, enfront de més del doble d'aquesta quantitat que en el mateix període de l'any passat.





Itàlia -el nou Govern ha tancat els seus ports per rescatar embarcacions -ha registrat al voltant de 18.130 immigrants que van arribar per mar des de Líbia aquest any, mentre que la resta es dirigia a Grècia, Malta i Xipre.