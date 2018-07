La GuÃ rdia Civil suspÃ¨n les investigacions de la UCO per falta de fons reservats

Agents de la UCO realitzant una detenció (Europa Press)





La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, el principal òrgan de la policia judicial de la Guàrdia Civil, s'ha vist obligada a suspendre temporalment part de les seves activitats i investigacions per haver-se quedat sense fons a la caixa de despeses reservades.





Segons informa el diari La Vanguardia, una comunicació interna del coronel cap de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, a la qual ha tingut accés el diari, amb data en el passat dimarts 24 de juliol, alerta que "s'acaba d'esgotar la caixa de fons reservats corresponents a la Unitat Central Operativa".





Això, segons prossegueix la nota, "motiva que no es pugui fer front a necessitats econòmiques derivades de les despeses pròpies de funcionament dels diferents departaments d'investigació i suport".





Entre les seves principals funcions, la UCO treballa en la investigació de delictes de caràcter econòmic, com frau, contraban o falsificació, blanqueig de capitals o delinqüència organitzada.





Com a conseqüència de la falta de fons, la comunicació avisa que "fins a nova ordre, queda temporalment suspesa qualsevol activitat de la Unitat Central Operativa i les seves unitats subordinades, que requereixin obligatòriament realitzar despeses de partida Fons de Despeses Reservades, així com els suports sol·licitats a les mateixes per part d'altres unitats".





GREUS CONSEQÜÈNCIES PER A LES INVESTIGACIONS OBERTES





Per la seva banda, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha emès posteriorment un comunicat en el qual expressa el seu desconcert davant aquesta situació, que, segons assegura, afecta totes les unitats d'investigació de la Guàrdia Civil, no només a la UCO . Per a l'associació, que és majoritària en el cos, és "incomprensible" el cessament d'aquestes activitats, de manera que ha reclamat una "rectificació" per part del Govern d'Espanya.





Així mateix, també ha reclamat explicacions al Ministeri de l'Interior per una mesura "anunciada de manera sorprenent i que tan greus conseqüències portarà per les investigacions obertes per la Guàrdia Civil".