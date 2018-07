Puigdemont anuncia des de Brussel·les que continuarà viatjant per "defensar la causa de Catalunya"

Puigdemont reunit a Brussel·les amb Quim Torra i alguns consellers (Europa Press)





En roda de premsa aquest dissabte des de la Delegació de la Generalitat a Brussel·les amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont ha assegurat que no és la seva última parada, sinó que pretén seguir viatjant per Europa "per defensar la causa justa del poble de Catalunya".





"No serà el final del meu viatge. No s'acabarà fins que tots els presos polítics siguin alliberats, puguin tornar del seu exili i els catalans puguin decidir el seu autodeterminació sense l'amenaça de la violència", ha manifestat.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha arribat el matí d'aquest dissabte a Bèlgica després d'haver passat els últims quatre mesos a Alemanya, on va ser detingut al març i ha estat pendent que el Tribunal Superior de Scheswig-Holstein resolgués sobre l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem espanyol contra ell.





Puigdemont ha arribat al voltant de les 9.45 hores a la Delegació del Govern a Brussel·les i s'ha trobat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb els exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret, ara delegada de la Generalitat a la capital belga.





A la tarda es desplaçarà a Waterloo, on se celebrarà un acte en el qual es preveuen diversos parlaments, com els de el mateix Puigdemont i Torra, i l'assistència de diversos consellers, com la portaveu del Govern, Elsa Artadi.