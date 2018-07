Arrimadas demana explicacions a Puigdemont sobre el cas 3%

Inés Arrimadas, líder de Cs a Catalunya (Europa Press)





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrrimadas, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de "ser el secretari d'un fugat de la justícia al que cada vegada fa menys cas la gent i els àmbits internacionals", en referència al expresident Carles Puigdemont, a qui ha demanat explicacions pel cas 3%.





En declaracions als mitjans aquest dissabte, Arrimadas ha assenyalat que, per molt que el seu partit canviï de nom, Puigdemont haurà de respondre pel cas del 3% allà on sigui.





Ha ressaltat que Puigdemont és passat i ha afegit que el futur de Catalunya "no pot estar en mans d'un fugat de la justícia que vaga pel món sabent que ningú li concedeix la condició d'exiliat".





ATAC AMB PEDRES I PINTURA A LA SEU DE LLEIDA





Arrimadas també ha denunciat un nou atac amb pedres i pintura a la seu del seu partit a Lleida, i ha acusat feixistes violents que volen que desaparegui Cs a Catalunya, el que demostra que "hi ha molta intolerància", ha subratllat.





Preguntada per la campanya que ha iniciat la seva formació política per a la retirada de simbologia política en els espais públics de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Arrimadas ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que no miri a un altre costat i que actuï per que els carrers, les platges i les places estiguin lliures de símbols ideològics com llaços grocs i banderes estelades.





Pel que fa a la vaga dels taxistes a Barcelona, la diputada de Cs ha reconegut que respecta les seves reivindicacions però no els actes violents i ha acusat a l'alcaldessa de la capital, Ada Colau, de "tirar la patata calenta a altres entitats" i li ha demanat solucions i no propaganda.





A més, ha recordat que el seu partit ha demanat la compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè expliqui la paralització del servei de radioteràpia a Reus (Tarragona), "mentre s'estan obrint ambaixades per tot el món i el Diplocat".