Un nou sondeig dóna al PSOE un avantatge de 2 punts sobre el PP i de 6 sobre Cs

Pedro Sánchez (Europa Press)





El PSOE guanyaria les eleccions generals, si se celebressin ara, amb un 26,6 per cent de vots, situant-se 2,2 punts per sobre del PP, que es quedaria amb el 24,4 per cent dels sufragis, segons el sondeig 'Pols polític i social 'elaborat per Metroscopia per a' Diario de Sevilla ', del Grup Joly, a partir de dues enquestes consecutives realitzades entre els passats dies 16 i 25 de juliol.





Segons aquest estudi, difós aquest diumenge i consultat per Europa Press, per darrere de PSOE i PP es situarien, en tercer lloc, Ciutadans (Cs), al qual se li atribueix un 20,1 per cent d'intenció de vot, i Units Podem , que amb un 16,1 per cent dels sufragis seria la quarta força més votada.





A la primera onada d'aquesta enquesta es van completar 2.200 entrevistes telefòniques, i en la segona, altres 1.300. Els resultats s'estimen en el supòsit d'una participació del 64 per cent.





D'aquesta manera, i segons aquest sondeig, el PSOE aconseguiria 3,9 punts més d'intenció de vot respecte a les eleccions generals de 2016 --quan es va quedar amb el 22,7 per cent dels sufragios--, mentre que el PP perdria 8,6 punts en relació a aquests comicis, quan va obtenir el 33 per cent de vots.





Per la seva banda, Cs milloraria en set punts el seu resultat de fa dos anys --passant del 13,1 al 20,1 per cent de vots--, mentre que Units Podem obtindria cinc punts menys que el 2016, quan va aconseguir un 21, 1 per cent dels sufragis.





L'estudi inclou també dades sobre la valoració dels principals líders polítics. Així, el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de Cs, Albert Rivera, se situen com els més ben valorats en rebre, cada un, l'aprovat per part del 43 per cent dels enquestats. Al líder de Podem, Pablo Iglesias, l'aprova el 29 per cent, mentre que el recent elegit president del PP, Pablo Casado, aconsegueix l'aprovat entre el 27 per cent.