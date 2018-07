L'adolescent palestina que va bufetejar soldats israelians surt de la presó

Ahed Tamimi enfrontant-se als soldats israelians





Ahed Tamimi, l'adolescent palestina detinguda per Israel després de bufetejar soldats israelians al seu poble de Cisjordània va ser posada en llibertat aquest diumenge, després de vuit mesos empresonada que l'han convertit en una figura simbòlica per al poble palestí.





Ahed Tamimi va ser detinguda el 19 de desembre de l'any passat, pocs dies després d'aparèixer en un vídeo que es va fer viral. Les imatges mostraven com Ahed i la seva cosina Nur Tamimi s'acostaven a dos soldats israelians recolzats en un mur al pati d'una casa a Nabi Saleh, un poble del territori palestí ocupat des de fa més de 50 anys. Les dues adolescents van bufetejar als militars i els van exigir que s'anessin d'aquest lloc.





Ahed Tamimi, que només tenia 16 anys quan la van detenir, va ser condemnada a vuit mesos de presó el passat 21 de març. Va complir els 17 anys entre reixes. Filla d'una família compromesa amb la lluita contra l'ocupació israeliana, ja s'havia vist implicada en altres incidents amb soldats israelians, les imatges també van ser difoses per internet.





Els palestins veuen en Ahed Tamimi un exemple de valentia davant els abusos d'Israel als territoris palestins ocupats. En canvi, nombrosos israelians veuen en ella un exemple de l'odi i el ressentiments que els palestins transmeten als seus fills.









L'artista de carrer italià Jorit Agoch va pintar aquesta setmana un retrat gegant de l'adolescent en el mur de separació construït per Israel al llarg de la frontera amb Cisjordània.





Després de sortir de la presó, l'adolescent donarà una esperada roda de premsa a casa seva. El procés judicial contra Ahed Tamimi va tenir un impacte mundial. Fins i tot el president palestí Mahmud Abbas la va felicitar personalment per la seva valentia.





"Va resultar una imatge simbòlica el veure a una nena enfrontar amb un soldat israelià armat fins a les dents just davant d'una casa. Que la condemnessin a una pena tan greu encara va cridar més l'atenció", va explicar a l'AFP Yara Hawari, una militant palestina amiga de la família Tamimi.





L'adolescent va ser empresonada pràcticament els mateixos mesos que el soldat israelià Elor Azaria, al qual van condemnar a nou mesos de presó per matar un assaltant palestí que estava ferit i no representava cap perill.





"No podeu convertir una petita terrorista en una heroïna", ha lamentat Oren Haza, diputat del Likud, el partit nacionalista conservador del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. A la majoria dels israelians "els agradaria que la tanquessin vint anys a la presó", va recordar Haza, que va considerar "molt perillosa" a Ahed Tamimi, ja que una bufetada pot convertir-se un dia en un atac amb ganivet.





Per als defensors dels drets humans, el cas de Tamimi va reflectir les pràctiques abusives dels tribunals militars israelians, que consideren culpables els palestins en el 99% dels judicis. Els habitants de Cisjordània són jutjats per tribunals de l'exèrcit israelià, al tractar-se d'un territori ocupat militarment per Israel.