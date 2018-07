El càncer de cap i coll es diagnostica massa tard en més de la meitat dels casos

Reunió del Comitè de Càncer de Cap i Coll (Europa Press)





L'Hospital Universitari Reina Sofia ha assenyalat que el 60 per cent de les persones amb càncer de cap i coll acudeix a l'especialista quan ja té la malaltia avançada en el moment del diagnòstic, sent la taxa de supervivència i curació del 80-90 per cent quan el pacient és diagnosticat en fase primerenca, motiu pel qual és fonamental conèixer els símptomes d'aquesta patologia.





Així ho ha informat aquest centre hospitalari aquest divendres amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll, el lema aquest any, elegit per la Societat Europea de Cap i Coll (EHNS) per al desenvolupament de la seva campanya, és ' un durant tres '.





Això es deu al fet que "els pacients haurien d'acudir a un especialista de cap i coll (Cirurgià Oral i Maxil·lofacial, Otorrinolaringòleg) si tenen un dels símptomes següents durant tres setmanes: dolor en la llengua, úlceres a la boca que no curen, taques blanques o vermelles a la boca, mal de coll, ronquera persistent, dolor o dificultat per empassar, bony al coll, nas taponat en un dels costats o sagnat persistent pel nas ", ha detallat la directora de la Unitat de Gestió Clínica de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i presidenta del Comitè de Càncer de cap i Coll de l'Hospital Reina Sofia, Alícia Dean.





El càncer de cap i coll és el sisè tipus de càncer més comú a Europa i la seva incidència està augmentant. Aquest tipus de càncer comença en les cèl·lules escamoses que revesteixen les superfícies mucoses del cap i el coll, com els llavis, la boca, el nas, la gola i la laringe. Hi ha més de 30 zones del cap i coll diferents on pot desenvolupar el càncer. Les localitzacions més freqüents per als càncers de cap i coll són: la cavitat bucal (42%), la faringe (35%) i la laringe (24%).





La majoria dels pacients amb càncer de cap i coll diagnosticats en fase primerenca poden ser tractats amb una cirurgia amb poca morbiditat i amb un període de recuperació curt. No obstant això, en fases més avançades el tractament pot incloure una cirurgia major i radioteràpia acompanyada de vegades de quimioteràpia que poden produir una gran afectació en funcions tan importants com la parla, la deglució, la masticació, la fonació i l'aspecte extern facial.





Per lluitar contra aquest tipus de tumors, l'eina més efectiva és la prevenció. En aquest sentit, els especialistes de l'hospital recorden que els principals factors de risc són el consum de tabac, alcohol i el virus del papil·loma humà (VPH). Així, els fumadors tenen un risc major de patir càncer de cap i coll amb respecte als no fumadors.





Quant a l'alcohol, els homes que consumeixen més de tres unitats d'alcohol al dia i les dones que consumeixen més de dues unitats d'alcohol al dia tenen un risc molt més alt de desenvolupar càncer de cap i coll. "Concretament, el tabac causa prop del 65 per cent dels casos de càncer de cap i coll, mentre que l'alcohol s'associa aproximadament el 20 per cent", ha afegit la responsable del Comitè de Càncer de Cap i Coll del complex hospitalari.





Finalment, l'especialista també ha subratllat que l'augment de la incidència del càncer de coll està relacionat amb el virus del papil·loma humà. "Els pacients amb càncer de cap i coll associat al virus del papil·loma humà són, en general, joves, amb un estat de salut bo i sense antecedents d'abús d'alcohol o tabac".





MORTALITAT A LA MEITAT DELS PACIENTS





En aquest context, ha afirmat que "el càncer de cap i coll és un càncer curable, però encara produeix mortalitat en aproximadament la meitat dels pacients que el pateixen. Per això és una necessitat la conscienciació de la població en els signes i símptomes de alarma per anar a l'especialista, i en les mesures de prevenció evitant el consum de tabac i alcohol i fomentant una dieta sana ".





Tot i que els homes tenen de dues a tres vegades més probabilitat de desenvolupar el càncer de cap i coll, la incidència està creixent entre les dones. En aquesta línia, els especialistes de l'hospital recorden que el càncer de cap i coll és més comú en persones majors de 40 anys, però hi ha hagut recentment un increment en persones més joves que han desenvolupat la malaltia.