Geraint Thomas es va proclamar vencedor del Tour de França 2018. No era un dels favorits ni havia aparegut a les travesses de guanyadors de la volta ciclista a França, però el gal·lès finalment es va fer amb el mallot groc.





Thomas va realitzar una cursa de fons. Etapa a etapa va ser millorant les seves posicions, i no va ser fins a l'etapa amb final a Laruns, amb pronunciats i esforçats ports de muntanya, quan el de Gal·les va ser ampliant el seu avantatge i incrementant les seves possibilitats de pujar a l'escaleta dels guardonats.





Finalment, així va ser. Al podi, Froome va fer gala de 'fair play' amb Thomas, i tots dos van posar amistosament en segona i primera posició, respectivament. El ciclista d'origen kenyà no va poder concloure així una temporada històrica, després de guanyar de forma consecutiva un Tour (2017), una Volta (2017), un Giro (2018) i un nou Tour ... que no va ser possible.





C'est la vie.