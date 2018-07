Detingut el violador fugat de El Dueso a la frontera entre Gàmbia i Senegal

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb les autoritats senegaleses, han detingut aquest dilluns a Guillermo Fernández Bueno, el pres escapolit de la presó càntabra de El Dueso fa una setmana, ha estat detingut aquest dilluns a Senegal.





La detenció ha tingut lloc a la frontera entre Senegal i Gàmbia i la Policia ha confirmat a través d'un examen d'empremtes dactilars la identitat d'aquest home, de 41 anys i natural de Santander.





L'arrestat, l'últim domicili del qual conegut figurava a Tenerife, portava un passaport fals i tractava de creuar la frontera entre tots dos països al moment de la detenció.





Ha estat detingut en companyia de la seva parella, una educadora social a la qual va conèixer quan aquesta treballava com a voluntària a l'antiga presó provincial de Santander i amb la qual va fugir després d'un permís penitenciari.





La detenció ha tingut lloc a la frontera entre el Senegal i Gàmbia i la Policia està a l'espera de confirmar la seva identitat a través d'un examen d'empremtes dactilars.





Fernández Bueno complia condemna a la presó del Dueso per violar i assassinar en una cafeteria de Vitòria a una empleada de la neteja en l'any 2000. I compta amb una altra condemna de nou anys per una altra agressió sexual comesa abans.





Aquest reclús va sortir de la presó del Dueso a Santoña per gaudir d'un permís d'una setmana que se li havia concedit però el diumenge dia 21, quan concloïen els set dies, no va tornar a la presó.





Per això, des del centre penitenciari de Santoña van enviar una comunicació a totes les direccions de la Policia Nacional i les zones de la Guàrdia Civil per posar en marxa el dispositiu per a la seva recerca i detenció.





Per a això, es va facilitar a les unitats de tots dos cossos, també les especialitzades en violència contra la dona, i les seves patrulles la fotografia i la descripció del reclús per "estar atents" per si li veiessin al algun lloc, tant a Cantàbria com en el resta d'autonomies.