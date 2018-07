Espanya, un dels principals destins de la tracta de dones per a l'explotació sexual

Espanya és un dels principals països de destinació del tràfic de dones amb fins d'explotació sexual, segons l'informe 'La tracta de dones avui: dones nigerianes víctimes de tràfic a Espanya', elaborat per 'Movimiento por la Paz'.





De les dades es desprèn que Nigèria és el principal país d'origen de les dones víctimes de tràfic a Espanya, amb un percentatge superior al 65%.





L'estudi indica que 212 de les 323 dones víctimes de tràfic el 2016 eren nigerianes, segons dades de la Unitat d'Estrangeria de la Fiscalia General de l'Estat.





Així mateix, assenyala que la majoria de les víctimes són dones joves, d'entre 18 i 25 anys, provinents de Nigèria, Romania, Xina, Brasil i Bolívia, d'acord a les estimacions de diversos agents socials, governamentals i no governamentals que treballen en aquest àmbit, tot i que precisa que no hi ha dades exactes.













El problema subsisteix, segons assenyalen els autors de l'estudi, a causa de l'existència de xarxes criminals nigerianes a Espanya.





El 75% de les operacions policials contra les màfies subsaharianes a Espanya per delictes relacionats amb el tràfic de persones i l'explotació sexual van ser contra les màfies nigerianes.





Segons precisa l'organització, "les dones nigerianes arriben a Espanya després d'un llarg i traumàtic procés migratori i, per tant, en un estat molt vulnerable". A més, no parlen l'idioma, no confien en la policia i estan subjectes a les amenaces dels seus tractants.





"Tot això -assenyala- agreuja encara més el problema ja que són reticents a col·laborar amb la policia per informar sobre la seva situació i denunciar la xarxa".





VUDÚ COM AMENAÇA





Una altra dificultat per detectar la situació de les víctimes de tracta nigerianes és la seva cultura ja que les xarxes de tràfic d'aquest país sotmeten a les dones a un jurament ritual de vodú abans d'embarcar cap a Europa, i quan arriben i comencen a patir l'explotació, se senten dominades per la por a les conseqüències de la màgia vudú.





Entre les recomanacions, l'ONG proposa "millorar" la formació i adquisició d'habilitats per part de les forces policials i professionals de l'Administració pública (serveis socials, centres de salut) per lluitar contra el tràfic de forma més efectiva.