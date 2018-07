Cafè, periòdic i cigarret

Catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts a l'Escola d'Arquitectura de la UPC i membre de la Reial Acadèmia Espanyola, Félix de Azúa és un escriptor intel·lectual. Fa poc ha publicat 'Vida y papel' (Literatura Random House), amb dos autobiografies; una sense vida i una altra de paper, agrupant dos textos separats i impresos fa uns anys. Reconeix la gran dificultat d'observar tan sols "els signes personals, els nostres, els que de vegades ni tan sols nosaltres mateixos coneixem amb exactitud". No entraré a ressenyar aquest volum, em limitaré a connectar algunes idees que crec que mereixen quedar a resguard.





Azúa declama: "Ah, estimats germans, què insuportable és la llibertat obligatòria!". Abans havia referit que "no és que els joves puguin fer el que els doni la gana, sinó que estan obligats a tenir ganes de fer alguna cosa, raó per la qual també són opressives les imatges de tolerància, vida alegre, irresponsabilitat, alliberament o bon rotllo que els estan obligant coercitivament a ser el que són ara mateix ". Fes i revés d'unes vides alterades per l'acceptació de ser titelles.





El seu escrit 'El aprendizaje de la decepción', va ser el túnel, diu, pel qual Félix de Azúa va passar de la novel·la a l'assaig. Entén que pertany a "l'última generació que va tenir mestres, que va enllaçar respectuosament amb el passat". I així ret homenatge al gran Juan Benet, qui exercia amb plena consciència i teatralitat, però sense donar-se real importància. Es reconeix en una generació que va créixer amb el cinema, no amb la tele, una cosa que es nota en la manera de novel·lar: "Les nostres són de panoràmica (hi ha paisatge, les més de les vegades urbà, però també rural), d'interiors (abunden les descripcions informatives sobre el domèstic), no excessiu pla mitjà (poc diàleg, poca escena teatral), molt primer pla (examen psicològic del personatge) i càmera molt mòbil, amb grues, 'travellings' i desplaçaments violents ".





És una anàlisi molt suggerent. Recolliré un últim paràgraf, que descriu la seva nostàlgia per un món perdut, una estampa que unifica l'ànima occidental. Milions de ciutadans feien exactament el mateix gest: deixaven un barret "a la cadira del costat o sobre la taula, obrien el diari i demanaven un cafè amb llet mentre encenien el primer cigar del matí.". Sabors insubstituïbles, sense recanvi.