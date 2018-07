Fílies i fòbies

Si el senyor Enrique Peña -president electe i per tant constitucional de Mèxic - participa en un esdeveniment on el tema és la inversió publicoprivada per al maneig de l'aigua immediatament els comerciants del sensacionalisme ens mouen amb acusacions sobre la privatització d'aquest element vital per a la nostra vida i res diuen que aquesta llei -la de la privatització pública privada- va ser un tema dels poders de la Unió des de l'època de Felipe Calderón i molt menys es parla de les 4 concessions que en el seu moment van autoritzar en aquesta matèria des que els afins al 'perredismo' van començar a governar la ciutat cabdal.





Pel que llavors era la Comissió d'aigües del DF es van subscriure 4 contractes, per a la prestació de serveis d'aigua potable, drenatge i clavegueram segons s'estipulava en l'article 129 de la Llei de Règim Patrimonial i del Servei Públic; ja que es requeria "de la col·laboració de particulars per a la lectura dels mesuradors d'aigua potable, emissió i distribució de les butlletes dels drets corresponents, així com l'atenció als usuaris i la Cobranza dels Drets i la seva gestió associada, activitats amb els serveis comercials, així com l'operació i manteniment de la infraestructura hidràulica que formen part del servei públic abans esmentat ".





Manuel Aguilera Gómez que amb prou feines va ocupar un any la responsabilitat de Cap de govern del DF. Va ser qui va detallar els termes dels convenis. Això vol dir que tenim almenys 25 anys, amb factors privats per al maneig del vital líquid. Aquesta concessió, per a la operació l'avui Ciutat de Mèxic es va dividir en 4 zones d'operació, ha estat perllongada en els governs d'Andrés Manuel López Obrador -va participar la secretaria del medi ambient que llavors presidia la senyora Sheimbaun- i després el senyor Marcelo Ebrad ; sense ometre en aquest mecanisme a l'avui senador lic. Miguel Ángel Mancera.





En tots els casos, l'argument per continuar amb l'operació pública-privada, ha tingut en ment la finalitat de donar continuïtat i no interrompre les activitats matèria del contracte. És important saber que si vostè com a usuari té algun problema amb alguna de les quatre concessionàries [1], és molt poc el que pot aconseguir en la reclamacions que faci a les instàncies públiques Serà per això que no li apliquen la norma de caducitat o prescripció, de càrrecs que no ha reconegut des de fa més d'una dècada? Si realment vostè és dels que busca ser part d'un consorci mundial de renom i orgull, és possible que hagi de acostar-se al grup Suez, que opera a Mèxic des de fa força temps amb Peñoles. Des de finals dels 1800, els fundadors d'aquesta empresa avui amb nacionalitat francesa, van construir el canal del mateix nom i la seva influència està reconeguda en pràcticament tot el planeta sobretot pel maneig d'aigües residuals i fins i tot per la seva intervenció en el processament d'escombraries .





La concessió a l'avui Ciutat de Mèxic -IACMEX- se suma a les tasques que realitzen en Rosarito Baixa Califòrnia, on el director general - Jean-Louis Chaussade- es diu orgullós doncs per la seva contribució amb processos de dessalinització, és molt possible que depenguin menys l'aigua que lliura el Riu Bravo. Tot això estimats lectors, no és altra cosa que inversió publicoprivada que opera al nostre país des de fa diversos lustres.





Suez, amb la seva estructura actual neix el 1997, per la fusió de Lyonnaise des Eaux i la Compagnie universelle du canal maritime de Suez; factura 15,000 milions d'euros anuals, té mes de 85 mil empleats, presència en70 països amb 323 clients industrials i comercials. Així que compatriotes de pell sensible, analitzin la seva promoció en on asseguren que han beneficiat a 65 milions de persones amb serveis de sanejament, 92 Mo. amb aigua potable (dessalada) i per descomptat 56 milions d'euros en facturació només al nostre meravellós país. La manca d'aigua és culpa d'aquestes empreses? ¿Hem de linxar als que han afavorit aquest tipus d'associacions? Amb el que ha estat el benefici -per qui- per la subscripció d'aquestes concessions?





Els 50 anys de presència de Suez a Mèxic, les 300 plantes de tractament que s'han construït i els 5 projectes d'APP, inclosos els vincles amb PEMEX, no són una cosa que va inventar o va impulsar el llicenciat Peña Nieto, com tampoc ho seran les renovacions que propiciï López Obrador, Manuel Bartlett i tot aquest consell d'ancians que està donant suport al president electe. Serem capaços els audaços mexicans d'aturar-nos a raonar i investigar abans de seguir sent titelles dels autors de les notes sensacionalistes? ¿Seran els govern municipals i estatals capaços d'aconseguir l'equilibri entre els inversors privats i els seus responsabilitat d'oferir serveis als governats?





Igual que a Bilbao, Xile, l'arxipèlag canari, els Emirats Àrabs, Veneçuela o Austràlia, els éssers humans que hi vivim tenim el dret de saber quant dels nostres impostos s'han derivat als sistemes de buidatge de ciutats arrasades per pluges torrencials i qui en última instància ha de pagar-nos quan les nostres cases s'inunden [2]. I això de "creu i ratlla" que ha assenyalat el senyor que ja va ser secretari de governació, d'educació, senador i autor de diversos llibres relacionats amb PEMEX i l'energia en general, s'aplica també al tema de les concessions de l'aigua? Inclou aquest creu, l'eliminació dels cobraments injustificats per part de CFE? Li compliran els treballadors de l'extinta Llum i Força seves prestacions laborals? Es reconeixerà a les cooperatives que han estat laborant per vendre energia? ¿Directius d'empreses estrangeres com Jordi Valls -director de Suez a Mèxic - no s'oposaran a una competència nacional? ¿Els joves estan preparats per formar empresa o prefereixen ser part d'una burocràcia internacional? Cosa de fílies i fòbies.





