Pau Donés farà una aturada musical per tenir cura de la seva filla

Ha aconseguit posicionar-se com una de les veus més reconeixibles del pop espanyol. No s'ha mossegat la llengua en parlar de Catalunya, Espanya i el que calgui. Ha superat un càncer. I és pare.





En una entrevista a ' El Periódico ', el cantautor i líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha anunciat que a partir de l'1 de gener que deixarà els escenaris de forma temporal per tenir cura de la seva filla. "Amb el càncer em vaig adonar que tinc una filla i que és maco aixecar-te i portar-la a l'escola", ha afirmat el cantant.





Encara Donés matisa que es tracta d'una parada temporal: "El dia que em mati el càncer, llavors sí: 'Pau Donés es retira de la música'. És un fins després indefinit. El que tinc clar és que no tornaré als tres mesos . Vull parar i em vaig a viure a l'estranger per això, per estar amb la meva filla. "





Esperem que torni aviat.