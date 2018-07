La Guàrdia Civil desarticula un punt de venda i consum de drogues a la Jonquera

La Guàrdia Civil de Girona ha desarticulat un punt de venda i consum de drogues a La Jonquera, on ha detingut cinc homes investigats per la suposada tinença d'un laboratori per a la fabricació de substàncies estupefaents i la venda de les mateixes des de diversos domicilis i un bar de la localitat, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat aquest dimarts.





L'operació va començar al gener de 2018, quan membres de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga van tenir notícies del presumpte establiment d'aquest grup a la Jonquera, i va ser el passat divendres quan, després de la confirmació de les sospites i amb el suport de la Policia Local del municipi, els agents van decidir explotar l'operació.





La Guàrdia Civil va entrar simultàniament en quatre domicilis de la Jonquera i un de Figueres amb els perceptius manaments judicials, i posteriorment va realitzar un registre al bar que regenta un dels detinguts.





En un dels pisos registrats els agents van trobar dins del vàter les claus d'una casa deshabitada del mateix edifici que, després de sol·licitar al jutjat que portava la investigació un acte d'entrada, es va registrar i va comprovar que tenia instal·lat un circuit tancat de televisió, presumptament utilitzat per visionar en directe des de l'altre pis els moviments dels consumidors de droga.





L'operació es va saldar amb la confiscació de 130 grams de cocaïna, 90 grams d'heroïna, vuit grams d'haixix, 5.600 euros, material per a la manipulació, cort i venda d'estupefaents, i diverses estimes com una escopeta de caça calibre 16 i un revòlver .





Amb l'explotació de l'operació, la Guàrdia Civil i la Policia Local de la Jonquera consideren haver desarticulat "una important organització dedicada a la menuda de venda de drogues" en la referida localitat i rodalies.