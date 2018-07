Com sobreviure a la primera onada de calor

Sempre es produeix de la mateixa manera: una ona d'aire càlid procedent d'Àfrica penetra a la Península per la part meridional i s'estén a la resta del territori nacional. Conseqüències: un augment pronunciat de les temperatures contra el qual, per més que estiguem acostumats, sempre convé recordar com afrontar-ho.





El secret té quatre lletres: aigua. Aigua per dutxar-se, per beure, per refrescar-se, per mantenir-se hidratat al llarg del dia. I és que per enfrontar-se a temperatures properes als 40º i amb una sensació tèrmica encara superior, el més important és ingerir líquids i humitejar la pell, sobretot la cara i el pit, per així preservar la temperatura corporal en els seus índexs habituals.





A part d'això, cal procurar no realitzar activitats pesades en hores d'intensa calor. Fins i tot encara que siguin tasques lleugeres, el sol pot jugar-nos una mala passada. A més, cal cuidar dels nostres majors i dels més petits, que són els més vulnerables als cops de calor.





Per sort, els meteoròlegs apunten que dilluns que ve podria començar a remetre aquesta onada de calor. El descens es produiria en primer lloc al nord-oest peninsular, i els experts assenyalen que a poc a poc es traslladaria a altres zones d'Espanya.





Vols esbrinar com passar la nit fresquet a l'estiu? Descobreix la nostra guia per dormir com un tronc a CatalunyaPress .