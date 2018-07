El pla urbanístic del Wanda Metropolitano, anul·lat

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha declarat nul el planejament urbanístic del Wanda Metropolitano, després d'estimar el recurs que va presentar l'Associació Senyals de Fum contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOUM relativa a l'Parc Olímpic-Sector Oest i l'Estadi de la Peineta-Districte de San Blas-Canillejas, en entendre que es va actuar amb "arbitrarietat".





Com recull la sentència dictada per la secció primera de la sala del contenciós administratiu, l'associació va presentar al febrer de 2017 un recurs contenciós administratiu contra aquest acord perquè es declarés no conforme a dret i s'anul·lés, en entendre que no es complia amb les exigències imposades per les diferents administracions i s'estaven cometent irregularitats.





Al·ludien, entre altres coses a la nul·litat del planejament per desviació de poder, i entenien que l'operació podia tenir el seu sentit emmarcada en la celebració dels Jocs Olímpics de 2016 a Madrid, però un cop rebutjada aquesta candidatura, s'estaria donant prioritat a uns interessos privats, els de l'Atlètic de Madrid, sobre l'interès públic.





També plantejaven la nul·litat del planejament per desafectacción de sistemes generals en interès privat, a l'entendre que hi ha àrees que "no poden considerar-se pròpiament com a sòl urbà, i la nul·litat per" errònia classificació del sòl existint una vulneració de l'article 14.2 de la Llei del Sòl de la Comunitat de Madrid en relació al fet que el "sòl del sector és urbà no consolidat excepte el de l'estadi".





L'associació també va recórrer l'acord en entendre que es vulnerava la mateixa llei pel que fa al nombre de places d'aparcament que caldria aixecar-se, tenint en compte els 151.500 metres quadrats d'edificabilitat. Segons la seva opinió, correspondrien 2.272 places a l'interior de la parcel·la de l'estadi i l'acord només preveu 1.092.





Així mateix, consideren que es produeix un "evident frau de llei perquè s'evita cobrir les dotacions, que desapareixen" i se substitueixen per diners, "quan al club de l'Atlètic de Madrid se li podria haver venut una major superfície del sòl existent per tal de que complís amb les obligacions compensatòries ".





Finalment, denunciessin la "falta de justificació del compliment de les determinacions establertes la Llei del Soroll 37/2003, que explicita que el planejament urbanístic i les ordenances municipals han de ser adaptades a la Llei".





L'Ajuntament de Madrid es va oposar al recurs assenyalant que la totalitat de l'objecte de la modificació puntual es refereix a una "operació de conjunt que estableix una ordenació el propòsit és la millora i posada en valor d'una zona important de la ciutat, el futur ha quedat en l'aire després de no haver aconseguit l'objectiu per al que estava en principi programada: albergar les instal·lacions esportives en el cas d'haver estat designada Madrid com a seu de les Olimpíades ".





Per la seva banda, la Comunitat de Madrid es va oposar a la demanda assenyalant que la Modificació deriva d'una modificació feta per Pla Especial el 28 de setembre de 2011 "que és més àmplia i l'interès públic el que obliga a fer un concret ús a un estadi, construït per aconseguir una candidatura Olímpica ".





ES VA ACTUAR AMB "ARBITRARIETAT"





El TSJM en la seva fallada es posa a analitzar tots els punts denunciats i entre altres coses, conclou que "no hi ha dubte" que amb la Modificació que es va dur a terme "es trenca la base de l'exercici de la potestat de planejament ja que no queda constància del benefici per a l'interès general que es presumeix de la facultat que s'exerceix ", de manera que conclouen" que es va actuar amb arbitrarietat a l'aprovar-se la mateixa ".





D'altra banda, entén que la modificació es realitza amb "l'única finalitat" de consumar l'estipulat en un conveni marc que es va assolir amb l'Empresa Municipal del Sòl per dur a terme el projecte de la candidatura "sense que consti una voluntat real de diferir la resta del sistema general en un benefici per a la ciutat ".





El TSJM també troba "falta de motivació de la Modificació i el seu dèficit d'anàlisi i previsió de les necessitats de la ciutat en relació amb un sistema general d'unes especials característiques que pràcticament es dilueix en zones verdes i parcel·les vinculades a una dotació privada que substitueix a una pública ".





També destaca el Tribunal l'absència d'impacte de gènere per la falta de previsió de la qual es parla al llarg de la sentència. "Com hem reiterat fins a la sacietat, la manca de previsió dels usos que

realment es volen implantar delimita la impossibilitat d'obtenir un informe d'impacte de gènere adequat, més enllà del mer incompliment de l'obligació i de la seva necessària, almenys, evacuació ", destaquen.





La sentència és susceptible de recurs de cassació en un termini de 30 dies, prèvia constitució de dipòsit. La part demandada haurà de pagar les costes també.