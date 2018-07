El barri del Gòtic rebutja l'acord sobre les terrasses de la Boqueria

L'Associació de Veïns del barri Gòtic, Ciutat Vella no està en Venda i l'Assemblea de Barris per 1 turisme sostenible han expressat aquest dimarts el seu rebuig a l'acord entre l'Ajuntament i restauradors per ordenar les terrasses dels porxos del Mercat de la Boqueria.





Han criticat en un comunicat que l'acord s'ha pactat "d'esquena als veïns mobilitzats" i permet el doble de cadires de la capacitat abans legal però mai respectada, segons les entitats, que creuen que el mercat està des de fa temps desproveït del seu funció social.

Consideren que s'ha convertit "en un decorat per a 'selfies' i que ven principalment souvenirs comestibles" -una cosa que creu que pot passar amb el de Sant Antoni i el futur de Abaceria-, i han sostingut que el Govern d'Ada Colau està massa atent a la seva imatge.





Les entitats han qualificat la intenció del Gremi de Restauració de Barcelona de millorar el sector a Ciutat Vella de "declaració de guerra total fins aconseguir en tot el districte-llaminadura les abusives condicions aconseguides en els porxos de la Boqueria".





"No permetrem que això passi. Estarem atents i vigilants a qualsevol modificació que es vulgui fer", han garantit, i han exigit a l'Ajuntament que acordi cap modificació sense els veïns.





Han advertit que no es resignaran "a un barri aparador ni a l'hegemonia d'una indústria turística voraç i despietada" i que seguiran lluitant per un espai urbà inclusiu i no mercantilitzat.