El Parlament crea la ponència de reforma del seu reglament que inclou la investidura telemàtica

La Mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts 31 de juliol a crear una ponència conjunta per reformar el reglament de la Cambra a proposta de JxCat que, de prosperar, se sumaria a la reforma que els independentistes van impulsar en l'anterior legislatura per aconseguir una investidura telemàtica.





La Comissió del Reglament haurà de constituir aquesta ponència, que elaborarà la proposició de llei de reforma del reglament del Parlament i que es tramitarà pel procediment comú, ha informat la Cambra en un comunicat.





INVESTIDURA DE PUIGDEMONT





JxCat es va presentar a les eleccions del 21 de desembre amb la promesa d'investir com a president a Carles Puigdemont, però la intervenció de la justícia i la seva fugida a Bèlgica ha impedit materialitzar-lo, de manera que el grup parlamentari pretén reformar el text per permetre una investidura a distància.





El Tribunal Constitucional va fallar il·legal que Puigdemont pugui ser investit sense que estigui present a l'hemicicle, cosa que no pot fer si no vol ser detingut, per la qual cosa JxCat busca que, reformant el reglament, s'obri la via perquè torni a presidir la Generalitat.