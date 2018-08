El Govern central busca escenificar "normalitat" i la Generalitat no espera "grans pactes" de la Comissió Bilateral

Els governs català i central reuniran aquest dimecres a les 16.30 hores la Comissió Bilateral, que servirà per mesurar la sintonia i la voluntat de diàleg pel qual els dos executius han apostat des que Pedro Sánchez és president.





Se celebrarà al Palau de la Generalitat i és la primera reunió d'aquest òrgan en set anys: així ho testifica el primer punt de l'ordre del dia de la trobada, que serà la lectura i aprovació de l'acta de l'anterior reunió de la Comissió Bilateral, que es va celebrar el 19 de juliol del 2011.





El Govern central recorda amb insistència aquesta data per lamentar que en set anys, amb el PP a l'Executiu central i amb CDC -i els seus diferents marques electorals- a la Generalitat, els dos governs s'han donat l'esquena i l'únic que ha servit és per avivar la tensió.





SENSE GRANS ACORDS





La reunió d'aquest dimecres difícilment servirà per aconseguir grans acords, ja que la Comissió ha estat tot aquest temps paralitzada i els dos governs no han tingut temps de treballar prèviament en profunditat cap element concret per poder anunciar després de la trobada.





La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha emmarcat aquest dimarts a la normalitat la Comissió Bilateral i ha explicat que representa la volta "a una situació de la qual mai s'havia d'haver sortit".





La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha dit que no preveu que de la reunió surtin grans pactes, però sí que espera que serveixi per donar un "impuls polític" a futurs acords entre les dues administracions.





RECURSOS AL CONSTITUCIONAL





A la comissió s'abordaran qüestions com els t raspasos de competències, compromisos econòmics i qüestions fiscals pendents, i també inversions relatives a les infraestructures, al transport i al compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut.





A més, es tractaran els recursos que hi ha pendents de resoldre davant el Tribunal Constitucional contra lleis catalanes de contingut social -com la de pobresa energètica- que el Parlament va aprovar en la passada legislatura i que van ser impugnades pel Govern central.





REFERÈNDUM I PRESOS





La Generalitat també posarà damunt de la taula dues qüestions relacionades amb el procés sobiranista: la celebració d'un referèndum d'independència i la petició de llibertat dels líders independentistes que estan presos -punt sis de l'ordre del dia-.





No obstant això, el Govern central ja ha avisat que en aquest àmbit no hi ha marge d'acord: el president Sánchez ja ha advertit que no contempla el dret d'autodeterminació de Catalunya i que els presos estan sotmesos a una via judicial que escapa de les competències del seu Executiu.





ARTADI I BATET





La delegació catalana la presidirà el conseller Ernest Maragall i també la integraran la consellera Elsa Artadi i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.





La delegació de l'Estat la liderarà la ministra Meritxell Batet i també la integraran el secretari d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez; d'Hisenda, Inés María Bardón; d'Infraestructures, Pedro Saura, entre d'altres.