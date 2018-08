Dos tinguts a Mataró per captació de gihadistes

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres dos homes a Mataró (Barcelona) per presumptament dedicar-se a la captació de gihadistes.





Segons ha informat l'Institut Armat, es tracta de dos homes de nacionalitat marroquina.





L'operació s'ha iniciat a primera hora i els agents han registrat un domicili particular a la ciutat.





L'operació està desenvolupada per agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número 1 i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, ha desarticulat aquest dimecres una estructura dedicada a reclutar individus disposats a desplaçar-se a zones de conflicte i integrar-se en grups terroristes.





En aquest marc, s'ha dut a terme la detenció de dos individus, M.B. de 46 anys, natural de Tetuan (el Marroc) i O.K. de 36 anys, natural de Tànger (Marroc), acusats de formar part d'aquest entramat.





Segons ha informat l'institut armat, a aquestes hores s'estan realitzant registres als domicilis de tots dos detinguts. Del material que s'intervingui s'espera obtenir informació rellevant per esclarir completament l'activitat i vinculacions d'aquests individus, així com altres possibles línies d'investigació.









L'operació es va iniciar per part d'especialistes del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil a la fi de 2015 gràcies a la cooperació amb serveis policials de diversos països, en detectar-se l'activitat en Internet de diversos individus que consumien propaganda de les diferents plataformes associades a grups terroristes.





PROPAGANDA EN INTERNET





L'ús de la propaganda a través d'Internet i de plataformes per a dispositius mòbils per part dels diferents grups terroristes constitueix una de les seves principals fortaleses tant per a la difusió del seu ideari radical com per a la captació de nous adeptes i per publicitar les seves accions.





Des de l'elevació al nivell 4 d'Alerta Antiterrorista el passat 26 de juny de 2015, la Guàrdia Civil ha potenciat totes les recerques relacionades amb aquest tipus d'estructures de propaganda, captació i finançament, especialment en l'àmbit del ciberespai i amb especial seguiment de les connexions entre residents a Espanya i altres persones enquadrats en grups terroristes en l'exterior.