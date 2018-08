Àngel Ros deixa l'alcaldia de Lleida després de 14 anys i serà ambaixador d'Espanya a Andorra

L'alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, serà nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra i deixarà l'alcaldia de la ciutat -a la qual va arribar substituint Antoni Siurana, que va ser nomenat conseller d'Agricultura- i en la qual ha estat 14 anys.





Dimarts va arribar al govern andorrà la petició del preceptiu plàcet al nou ambaixador, que un cop concedit possibilitarà el nomenament i aclareix la incògnita sobre el futur de Ros.





Per la seva banda, el primer secretari del PSC a Lleida i segon tinent d'Alcalde, Félix Larrosa, consultat sobre el futur de l'alcaldia de la ciutat ha explicat que "serà la militància la que decideixi qui assumeix el repte de l'alcaldia".





"Com a primer secretari, quan coneguem les dates del nomenament convocaré a la militància, que és qui ha de decidir qui ha d'estar al capdavant de l'alcaldia fins a les eleccions municipals. Seran les militants i els militants, els qui triïn, no hi ha hereus ni hereves ", ha afirmat Larrosa.