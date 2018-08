CaixaBank, premiada per la seva aplicació mòbil

CaixaBank ha estat premiada per la revista britànica 'The Banker' per la innovació de la seva aplicació mòbil i, valorada com el millor projecte tecnològic en la categoria 'mobile' dels premis Technology Projects Awards 2018, ha informat el banc aquest dimecres en un comunicat .





Aquesta aplicació mòbil integra un 'chatbot' amb intel·ligència artificial, i entre les seves funcions destaquen l'accés a tots els serveis que ofereix el banc i eines més ràpides i intuïtives que faciliten la gestió dels comptes personals.





CaixaBank també ha estat elegit aquest any com el banc més innovador d'Europa Occidental (Western Europe's Most Innovative Financial Institution) per la revista nord-americana' Global Finance', que ha valorat que l'entitat fomenti el pensament creatiu per desenvolupar noves eines financeres viables.