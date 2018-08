Barcelona obre un concurs per comprar locals de Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha publicat aquest dimecres un concurs per adquirir locals comercials buits del Gòtic Sud i el Raval Sud del districte de Ciutat Vella, al qual destinarà 1,5 milions d'euros per destinar-los al programa Baixos de Protecció Oficial (BPO) per dinamitzar el comerç de proximitat i diversificar l'activitat econòmica.





La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha detallat en roda de premsa que 1,1 milions seran per a la compra, i 400.000 euros es dedicaran a rehabilitar els nous espais propietat de l'Ajuntament, que després de comprar-los i adequar-los obrirà un nou concurs per adjudicar els locals a comerços i projectes concrets.





Fins al moment el Govern d'Ada Colau havia promogut un concurs per fomentar aquestes activitats en locals que ja eren municipals mitjançant el programa BPO, de manera que aquesta és la primera ocasió en què llança un concurs per adquirir espais per destinar-los a fomentar aquests usos.





LOTS





El concurs compta amb tres lots: un dotat amb 500.000 euros centrat en el Gòtic Sud, que estableix carrers prioritàries com Escudellers, Ample i Avinyó i la plaça Reial; un altre amb 450.000 euros per al Raval Sud, especialment en zones com la Rambla del Raval, Carme i Hospital, i un tercer amb 150.000 euros per a locals en edificis amb una conservació molt deficient.





En els dos primers lots es valorarà que l'edifici estigui en bon estat -a més d'altres característiques com els metres, el preu i la mida de l'aparador-, mentre que el tercer va dirigit a locals en edificis en mal estat per fomentar la seva rehabilitació, en carrers com Robador, Picalquers, Malnom i Lancaster, entre d'altres.





Els locals han d'estar buits i lliures de càrrega i han de tenir una superfície d'entre 30 i 150 metres quadrats i ser accessibles des del carrer, ha detallat Pin, que ha dit que els locals que es comprin podrien tenir activitat i entrar en funcionament el 2019 i que, per maximitzar la difusió de la iniciativa, l'han traduït a idiomes com el bengalí.





L'Ajuntament adjudicarà a la tardor vuit locals que ja eren municipals de la primera convocatòria de BPO, que va treure a concurs per promoure activitat vinculada al comerç de proximitat ia l'economia sostenible i plural per combatre la gentrificació comercial i veïnal i el monocultiu econòmic basat en el turisme, que predomina al districte, segons Pin.





El programa de Baixos de Protecció Oficial és una política pública que vol promoure els usos econòmics i comunitaris d'interès ciutadà al districte, com marca el Pla de Desenvolupament Econòmic, impulsat pel Districte i per Barcelona Activa.