Nàusees, així tal qual, és el que vaig sentir en llegir la notícia. Un grup d'anglesos que celebrava un comiat de solter a Benidorm va pagar a una persona que viu al carrer, si a això pot dir-se viure, "un sense sostre" escriu el cronista, 100 euros per deixar-se tatuar al front el nom i adreça d'un d'ells, un tal Jamie Blake el nom espere quedi gravat a l'interior de cada un de nosaltres com un exemple més de la ignomínia, la barbàrie i d'atemptat a allò més profund de la humà que és la dignitat.





M'assabento després que part d'aquests diners li va ser robat a la platja. Que dels pobres mai, hi ha un amic, cantava el gran Labordeta.





Ja dies abans venia predisposat a aquesta mena de fàstic que, sent moral, té una concreció corporal de repugnància o aversió que genera alguna cosa i necessita treure perquè és incontenible. Em vaig estar resistint a escriure sobre això perquè no acabava de trobar les maneres d'expressar la contradicció que em generava el que intento explicar. Fa unes setmanes vam estar commocionats per la situació d'uns adolescents que a l'anar d'excursió a Thailandia es van ficar en una cova per, segons sembla, protegir-se de les pluges sense saber que es ficaven en un parany. Tothom es va commoure amb la "odissea dels excursionistes" i vam patir amb el seu patiment i vam gaudir amb la feliç solució de la seva sortida de la cova. Dies després la premsa ens mostrava a adults i nens morts surant en les aigües de la Mediterrània que aviat tindrà més vides segades que peixos. La seva embarcació va ser destruïda sense pietat alguna per la gendarmeria Líbia i per la condescendència, de nou, de molts governs europeus disposats a que mori tot aquell que amenaci no se sap bé que. No anaven d'excursió. Possiblement no van tenir ocasions de fer excursions a la seva terra inhòspita. Igual que els joves tailandesos buscant solucions es fiquen en fràgils o caduques embarcacions fugint de les diverses inclemències sense saber que els espera un parany moltes vegades mortal al mar i als països dels que esperen acollida. Ja desperten poca solidaritat i admiració.





Jo sé que comparar magnituds de tragèdies humanes pot ser immoral. Què tragèdia és més gran, deu joves atrapats en una cova amb greu risc de mort o centenars, milers de nens morts en els diversos mars. Només imaginar una resposta em dóna vertigen, em commou i plena d'incerteses i desitjos de fugir de comparacions que no porten a res. O si. Amb dolor. Perquè potser també sigui obscè suportar insensible el tractament desigual de la premsa davant diverses tragèdies. Per aquests dies un grup d'herois migrants van saltar -és curiós, escric assaltar i el corrector de la meva iPad el substitueix per saltar; ho deixo així. Van saltar les terribles tanques de Melilla a una gesta heroica. Sense suports tècnics que no fossin els seus. Alguna premsa va titular: '800 immigrants assalten amb violència les tanques en diversos intents. Uns 140 indocumentats han aconseguit superar la separació fronterera'. Els altres altres, sembla, van ser retornats en calent, contravenint les convencions internacionals, a la policia marroquina sense que sapiguem quin serà la seva sort. Podem suposar-ho. Com es pot saltar amb suavitat i tendresa unes terribles vagis el resultat de l'acció serà la violència dels cossos de seguretat encarregats d'evitar l'èxit de la gesta? Quant m'hagués agradat llegir que hi havia equips d'emergència encarregats d'avaluar les seqüeles que van provocar els filferros i les caigudes, la fam de tants mesos, les ferides en l'ànima de tant desemparament i maltractament, d'abús de les màfies i, de vegades també , de l'abús sexual sobre algunes dones dut a terme per companys en la mateixa situació d'indefensió i lluita per viure. Però ja no és notícia. La notícia és el tremp d'uns adolescents en espera de ser salvats amb l'ocupació de tecnologies punteres i sabent que els espera un hospital ben cuidat, la simpatia de tot el món i l'abraçada de les seves famílies. No vull comparar magnituds de tragèdia perquè una vida, només salvar una vida val tot l'esforç possible. No parlo de magnituds però sí de les injustes diferències en el tracte de les tragèdies humanes.





Arriba un punt en que a molts se'ns fa indigesta tanta desigualtat en el tracte i la condescendència amb què s'accepten. Aquí ve la nàusea, el vòmit com a resposta a uns comportament acceptats sense cap vergonya.





I després de la nàusea, el compromís, lluitar de nou, denunciar el que passa, donar testimoni.

Quan passa tot això i em sento avergonyit, quan veig el gran esforç de tants per obtenir tan poc, quan em fa mal l'estómac davant notícies impossibles d'acceptar em ve a la ment els vers de Bertolt Brecht:





"Cap o tots, o tot o res.

Un sol no pot salvar-se.

O els fusells o les cadenes.

Cap o tots, o tot o res. "





Malauradament cada vegada són més els que es veuen abocats a aquesta situació perquè quedar-se quiets no és bona alternativa a tant horror que cada dia suporten mentre el món calla.