El Reial Madrid inicia la pretemporada perdent

El Reial Madrid ha estat derrotat pel Manchester United (2-1) en el seu primer partit de pretemporada a la International Champions Cup, un partit on el tècnic Julen Lopetegui ja ha provat el nou possible trident ofensiu, amb Benzema, Bale i Vinícius.





Lopetegui ha afrontat el primer partit de la pretemporada amb Javi Sánchez i Fede Valverde, així com els fitxatges Álvaro Odriozola i Vinícius Junior que han complert durant la primera meitat i han estat protagonistes en les principals iniciatives del seu equip. Primer, amb una internada del lateral espanyol per la dreta i un centre ras a Benzema, i posteriorment un centre que no ha estat capaç de rematar Gareth Bale després d'una gran maniobra de l'extrem brasiler des de l'esquerra.





El Reial Madrid ha deixat bones sensacions en la combinació i en l'atac, encara que ha deixat massa espais en defensa, sobretot en una banda esquerra on ha arribat el primer gol dels 'red devils'. L'italià Matteo Darmián arribava a línia de fons per assistir un Alexis Sánchez lliure de marca. El xilè també ha estat protagonista en el segon gol després de cedir de cap el gol a Ander Herrera en un nou desajustament de la saga madridista. La diferència s'ha reduit pocs minuts abans del descans, gràcies al gol del francès Karim Benzema després d'un centre de Theo Hernández.





D'aquesta manera, el conjunt blanc continua sense guanyar la International Champions Cup després que durant la pretemporada 2017 s'acomiadés sense conèixer la victòria davant del mateix United, City i Barcelona, i ja prepara el seu proper compromís davant d'una Juventus on no hi haurà Cristiano Ronaldo. Per la seva banda, l'equip de José Mourinho suma la primera victòria de la pretemporada i ja només li queda l'amistós contra el Bayern del proper 5 d'agost abans del debut a la Premier League contra el Leicester City.