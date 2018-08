Presó per a dos jubilats per uns 30 robatoris a oficines de Barcelona

Dos jubilats de 66 i 67 anys han ingressat a la presó després de ser detinguts pels Mossos d'Esquadra per presumptament fer una trentena de robatoris en oficines dels districtes de Ciutat Vella i l'Eixample de Barcelona, ha informat el cos aquest dimecres en un comunicat .





Els sospitosos es van conèixer en subhastes de Barcelona i presumptament van realitzar els robatoris, per als quals seleccionaven els immobles on decidien actuar i descartaven els edificis on residien persones.





Suposadament feien comprovacions durant les últimes hores de la jornada laboral per assegurar que a l'immoble seleccionat no quedava ningú, forçaven les portes d'accés amb eines que portaven en un maletí i sostreien material electrònic i diners.





La investigació ha durat més d'un any i, gràcies a imatges de les càmeres de seguretat, els agents van aconseguir identificar els sospitosos i detenir-los: el primer va ser arrestat el 17 de juliol quan presumptament estava cometent un robatori a l'Eixample i van registrar el seu domicili a Lliçà d'Amunt (Barcelona), i el segon va ser detingut el 25 de juliol.









La investigació també ha determinat que els dos homes detinguts estaven jubilats amb pensions mínimes, per la qual cosa van optar per delinquir, encara que un d'ells portava un alt nivell de vida.