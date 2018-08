Casado aixeca la polèmica: es fotografia al costat de migrants després d'assegurar que "no hi ha papers per a tots"

El PSOE ha titllat de demagògic el gest del president del PP, Pablo Casado, que en la seva visita a Algesires per posar el focus en la crisi migratòria que es viu al sud d'Espanya ha saludat personalment a migrants africans.





Ferraz a través d'un missatge a Twitter ha posat l'accent en el missatge llançat el cap de setmana per Casado en què assegurava que no podia haver papers per a tots els migrants africans que esperaven arribar a Espanya.





"I no els ha dit Casado que" hi ha milions d'africans esperant "i que a Espanya" no hi ha papers per a tots "?", S'ha preguntat el PSOE.





Aquest dimecres el líder popular ha viatjat a Algesires i Ceuta per defensar una immigració "legal" i "ordenada" en què no és possible que hi hagi "papers per a tots", unes paraules que li han fet guanyar les crítiques de l'esquerra, que ha comparat el seu discurs amb el del viceprimer ministre italià, l'ultradretà Mateu Salvini.





Casado ha explicat que ha pogut conversar amb els migrants "en anglès o francès" i ha subratllat que "és una bona notícia que hagin abandonat ja el vaixell de Salvament".





"INSULTANT"





Per la seva banda, Podem ha considerat "insultant" que Casado s'hagi fet fotos aquest dimecres estrenyent les mans a migrants africans, després d'haver assegurat diumenge passat que "no és possible que hi hagi papers per a tots" ni que "Espanya pugui absorbir milions d'africans que volen venir a Europa ".





"La coherència ha abandonat a Casado, si és que alguna vegada l'ha tingut. La seva foto estrenyent mans després de les seves paraules de l'altre dia, arriba a ser insultant", ha denunciat en un missatge a Twitter la secretaria d'Acció Institucional del partit morat, glòria Elizo.