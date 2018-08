Un grup de manters ataca els Mossos a Salou

Nou episodi de violència entre manters i policia. Aquesta vegada ha estat a Salou. Els venedors de top manta i diversos agents dels Mossos d'Esquadra s'han embrancat en una baralla a plena llum del dia en què s'han entrecreuat cops de porra, cadires i pals.





Segons les primeres informacions, l'enfrontament s'ha produït arran d'una operació contra la venda il·legal al carrer. A la batussa, dos agents han resultat ferits.





Els fets estan sent investigats i la policia autonòmica presentarà una denúncia per atemptat als agents de l'autoritat, resistència, desobediència i un delicte contra la propietat industrial.





El SAP (Sindicat Autònom de Policia) i FEPOL (Federació de Professionals de Seguretat Pública de Catalunya) han condemnat en un comunicat conjunt l'incident i ha recordat que "cada estiu hi ha incidents similars", per la qual cosa cal "solucionar el conflicte provocat per la venda ambulant".