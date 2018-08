Els radicals dels CDR convoquen concentracions per pressionar Torra: "República o dimissió"

Els Comitès de Defensa de la República han convocat per a aquest dijous a les 18.30 hores una concentració a Barcelona per exigir al Govern que treballi per fer efectiva la república catalana o, si no ho fa, que dimiteixi.





"Fa dos mesos que es va formar Govern i se'ns va dir que treballaria per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre i el 21 de desembre. Això no està passant, per això demà es el deixarem ben clar", han explicat en un apunt al Twitter.





Els CDR reclamaran en aquesta concentració, que serà a la confluència del carrer Casp amb Marina, 'Desobediència o Dimissió' i 'República o Dimissió', en al·lusió al Govern que lidera el president de la Generalitat, Quim Torra.