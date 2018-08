Catalunya, la comunitat que menys creixerà el 2019

Catalunya creixerà un 2,3 per cent el 2019, dues dècimes per sota de la mitjana espanyola i la taxa més baixa de totes les comunitats autònomes, segons l'observatori regional elaborat per BBVA Research.





El 2015, la situació era força diferent: amb un increment del 4,2 per cent, Catalunya va créixer molt per sobre de la mitjana nacional i gairebé el doble del previst pels experts per a l'any que ve, una circumstància que atribueixen a la crisi catalana per l'impacte del separatisme.





Segons les previsions, Galícia serà la comunitat amb més creixement, fins a un 2,8 per cent. El seguiran País Basc, Navarra, Andalusia, i Madrid, que creixeran un 2,7 per cent.





Tan sols Catalunya, Balears i Cantàbria augmentaran la seva riquesa per sota del 2,5 per cent.





Segons l'informe, és cert que la tensió política és menor, però segueix tenint efectes en l'activitat econòmica, en sectors com el turisme, el consum, la inversió i el mercat laboral.





Pel que fa a les xifres d'ocupació, aquesta variable creixerà un 1,2 per cent, segons BBVA Research, la meitat del que s'havia estimat a Espanya, amb un 2,3 per cent previst.