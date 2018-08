Un bisbe de Pennsilvània difon una llista de religiosos acusats d'abusar sexualment de menors durant 80 anys

El bisbe Ronald Gainer de la Diòcesi de la localitat d'Harrisburg, a l'estat nord-americà de Pennsilvània, ha difós una llista amb els noms de 71 religiosos que han estat acusats de presumpte abús sexual contra menors durant els últims 80 anys.





Aquells que es trobin en la llista seran expulsats de qualsevol posició d'honor" de la Diòcesi, segons ha indicat en un comunicat el religiós, que ha assenyalat que els noms dels bisbes seran retirats dels edificis de la Diòcesi com a mostra del fracàs a l'hora de fer front a les acusacions.





"Expresso el nostre profund pesar i les meves disculpes a les víctimes dels abusos", ha manifestat Gainer.





Els casos d'abús sexual contra menors per part de capellans de l'Església catòlica i l'encobriment per part dels bisbes va sortir a la llum l'any 2002, quan el diari local 'Boston Globe' va publicar diverses informacions sobre abusos duts a terme per l'Arxidiòcesi de Boston.





La notícia va provocar una onada d'investigacions a nivell global, que han portat al descobriment de patrons similars en diòcesis de diverses parts del món.





A Pennsilvània, el Tribunal Superior ha ordenat la publicació de l'informe d'un gran jurat sobre les acusacions d'abús sexual per part de clergues de sis diòcesis de l'Església catòlica a l'estat, fet que inclou la d'Harrisburg. L'informe sortirà aquest mes i contindrà el nom d'alguns dels acusats.





PUBLICACIÓ DELS NOMS





En vista de la futura publicació d'aquests noms, la Diòcesi ha pres la decisió de difondre la llista dels 71 membres del clergat acusats, entre els quals es troben 37 cures.





Gainer ha explicat que, no obstant això, no s'especifica si els esmentats en la llista -alguns ja morts- eren culpables o no.





El papa va acceptar aquest dissabte la dimissió del cardenal Theodore McCarrick, antic arquebisbe de Washington, després que diversos alts càrrecs de l'Església Americana assenyala que les acusacions d'abús sexual en contra seu eren "creïbles" i tenien fonament.