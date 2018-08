Aturen l'enderroc dels antics jutjats de Lluís Companys a Barcelona per restes arqueològiques

Tomba possiblement del segle IX trobada al solar del Passeig Lluís Companys





El Departament de Justícia ha aturat l’enderroc dels antics jutjats del passeig de Lluís Companys a causa d’unes troballes arqueològiques, per la qual cosa s'endarrerirà la finalització de la demolició i la neteja del solar.





El calendari definitiu dependrà dels treballs que s’hi facin i de les restes que es vagin trobant. L’enderroc va començar el juny del 2017 i havia d’acabar aquest estiu.





Els arqueòlegs han localitzat una necròpolis amb 16 enterraments d’entre els segles VII i IX.





Els treballs apunten que es podrien trobar més tombes al solar i que podria acabar sent la necròpolis de l’època medieval més gran en extensió excavada i documentada a Barcelona.





L’actuació, d’altra banda, confirma que aquella zona es va anivellar entre 1715 i 1718 amb les runes del setge del 1714. L’objectiu va ser aplanar el terreny i salvar el desnivell per poder construir-hi la fortalesa de la Ciutadella.





PALAU DE LES BELLES ARTS





Els treballs també han deixat al descobert fragments de murs i paviments de l’antic Palau de les Belles Arts, que va ser construït per l’Exposició Universal del 1888. Entre aquestes restes, hi ha en bon estat el mosaic de colors que hi havia al terra del Palau. Obra de l’arquitecte August Font, l’edifici del Palau de les Belles Arts va ser bombardejat durant la Guerra Civil i va ser enderrocat l’any 1942 pel règim franquista.









Els arqueòlegs treballen al solar mig enderrocat dels antics jutjats de Lluís Companys des de fa un mes i mig.





Ara, obriran parcel•les de terreny de forma progressiva. De moment en tenen dues d’obertes, d’uns 300 metres quadrats cadascuna. La primera està situada a la confluència del passeig de Lluís Companys amb el carrer Comerç, i la segona, al passeig de Pujades amb el passeig de Picasso. El solar, de fet, ja estava catalogat d’interès arqueològic per les troballes que s’han produït en zones pròximes.









Els antics jutjats de Lluís Companys portaven vuit anys tancats, amb problemes de pillatge, seguretat i falta d’higiene. El cost de l’enderrocament és de 2,8 milions d’euros. Les instal•lacions estaven buides des de l’estiu del 2009, quan els jutjats penals i d’instrucció es van traslladar a la nova Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. L’edifici es va construir el 1964, expressament pensat per ubicar-hi els jutjats d’instrucció i penals de Barcelona.