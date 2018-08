Detingudes per robar turistes al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un presumpte grup criminal format per tres dones que es dedicaven a robar turistes al centre de la ciutat, ha detingut dues d'elles i una tercera es troba en recerca i captura .





Les presumptes lladres són de nacionalitat búlgara i tenen 55, 46 i 29 anys, havien estat identificades en una dotzena d'ocasions en diferents carrers i comerços del districte de Ciutat Vella i denunciades nou vegades per la policia, ha informat la Urbana aquest dijous en un comunicat.





Les dones es vestien com a turistes per passar desapercebudes -a vegades portaven mapes de la ciutat-, es repartien el treball en rols concrets i tenien antecedents en països europeus com França, Àustria, Dinamarca i Alemanya.