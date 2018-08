Barcelona commemora l'aniversari de l'atemptat de la Rambla amb una ofrena floral i música

Barcelona commemorarà el primer aniversari de l'atemptat del 17 d'agost amb un acte a la plaça Catalunya que comptarà amb una interpretació musical per part d'alumnes de les Escoles Municipals de Música i del Conservatori Municipal.





Familiars de les víctimes mortals realitzaran prèviament una ofrena floral davant el mosaic de Joan Miró, on es va aturar la furgoneta de l'atac a la Rambla.





La commemoració tindrà com a lema 'Barcelona, Ciutat de Pau', i ha estat promoguda per l'Ajuntament amb collaboració de la Generalitat i la Delegació del Govern a Catalunya, que no realitzaran parlaments institucionals, ja que volen que el protagonisme recaigui en els familiars de les víctimes i els ferits.





Acudiran representants dels serveis policials i d'emergència i també dels ajuntaments de Cambrils; Ripoll (Girona), d'on procedien la majoria dels terroristes; Alcanar (Tarragona), on es va preparar la cèdula; Subirats (Barcelona), on van abatre a l'autor de l'atac de la Rambla; i de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès i Saragossa, municipis en els quals residien víctimes mortals.





WEB MEMORIAL





A més, s'engega la web 'Memorial La Rambla 17A', en la qual es recull l'arxiu digital dels llibres de condolences i dels elements que ciutadans van dipositar en La Rambla i, de cara al 2019 i en el marc de la reforma de la via, s'inclourà una senyalització memorial i un element recordatori.





El Comissionat de Programes de Memòria de Barcelona ha impulsat durant aquest any els treballs per crear un arxiu digital dels objectes i documents que la ciutadania va dipositar en La Rambla de forma espontània per mostrar el seu duel, al costat dels missatges dels llibres de condolences, que es recullen en la web 'Memorial Rambla 17', consultable en català, castellà i anglès.





El projecte ha comptat amb la implicació del Museu d'Història de Barcelona (Muhba), el Arxiu Municipal Contemporani, la Direcció de Comunicació i el Districte de Ciutat Vella.





7.800 OBJECTES I 4.600 DOCUMENTS





Els elements que es van dipositar en els memorials espontanis de la Rambla inclouen 7.800 objectes, dels quals s'ha encarregat el Museu d'Història de Barcelona (Muhba), i 4.600 documents, dels quals s'ha fet càrrec el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.





Entre els objectes, els més nombrosos són els peluixos -uns 3.000-, seguits per les flors -unes 800, gairebé la meitat amb dedicatòries-, i elements amb escrits, i també objectes singulars com a material de serveis d'emergències i cossos policials, ha explicat el cap de Col·leccions i Centres Patrimonials del Muhba, Josep Bracons.





Els objectes -amb missatges en més de 15 idiomes, alguns encara no traduïts- es van recollir seguint el mètode arqueològic i s'han classificat i documentat durant aquest any, tasques que han dut a terme un equip de tres persones i després de les quals arriba la fase de processar i interpretar la informació generada.





De moment es conservaran tots els objectes, perquè la fase de selecció requereix molta més maduració i reflexió, segons Bracons, que ha assegurat que missatges sobre el procés sobiranista i el referèndum "queden molt poc presents" en els elements recollits.





De la Rambla es van recollir 4.654 documents que, sumats als 102 llibres de condolences i els 16 d'altres ciutats i països, han generat 10.400 imatges dels documents digitalitzats, els missatges dels quals "no deixen indiferent", segons la directora del Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, Montserrat Beltran.





"Sempre posem una mica de distància respecte al document perquè, si no, no podríem fer el nostre treball. Però no ens deixen indiferents. Alguns continguts ens segueixen emocionant i causant dolor i ens impliquem. No podem fer una altra cosa. Encara que ho intentem, és així", ha reconegut Beltran.