Catalunya pateix 178 incidents per ideologia entre maig i juliol

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat aquest dijous que a Catalunya s'han produït 178 incidents per ideologia política entre els mesos de maig i juliol.





En una roda de premsa, ha detallat que al mes de maig els Mossos d'Esquadra van registrar 93 casos de problemes d'ordre públic vinculats a la ideologia política, 52 al mes de juny i 33 al juliol, per la qual cosa ha insistit que les dades indiquen que aquest tipus d'incidents s'està reduint.





Ha afirmat que perseguiran aquestes conductes i que "qui vulneri o traspassi la línia del respecte a la ideologia política es trobarà a la Conselleria d'Interior, els Mossos d'Esquadra i totes les eines democràtiques" que té Catalunya.





Preguntat pels periodistes, també ha declarat que "no hi ha moviments organitzats d'extrema dreta" que provoquin aquests incidents i que són casos puntuals encara que hi hagi persones que hagin repetit aquest tipus d'accions.





Ha detallat que els Mossos tenen un pla operatiu específic per treballar de forma preventiva i, en el cas que es produeixi algun fet, també tenen dues línies d'acció: la via penal, si hi ha possibilitat que s'hagi comès un delicte, o la via administrativa.





El director general dels Mossos, Andreu Martínez, ha concretat que l'aplicació de la llei 4/2015, que donaria lloc als expedients administratius, està prevista per fer front a "supòsits en els quals es produeixen alteracions de seguretat ciutadana i alteracions de la convivència" i que estan tipificats amb un horitzó sancionador de fins a 30.000 euros en cas dels greus i 600.000 euros pels molt greus.





Buch també ha assenyalat que en l'àmbit judicial treballen en col·laboració amb el fiscal d'Odi de Catalunya, amb el qual hi ha "una col·laboració estreta per perseguir qualsevol delicte d'odi penalment", i ha demanat al Govern la creació de jutjats especialitzats en aquesta matèria.





També ha reclamat a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que de la mateixa manera que "s'ha mostrat molt intolerant amb una determinada tipologia de delictes", que també actuï d'aquesta manera en el cas de delictes d'odi.





I ha afegit que "està molt bé que es facin gestos i es creuen debats sobre què va passar a la Vall dels Caiguts" però ha ressaltat la necessitat que Catalunya tingui jutjats especialitzats en delictes d'odi.





INCIDENTS DE TOTES LES IDEOLOGIES





El comissari cap dels Mossos, Miquel Esquius, ha indicat que les dades són un "compendi" i inclouen totes les actuacions policials davant incidents en els quals els agents han detectat que hi havia elements vinculats a la ideologia política i que el mes de maig és el que va registrar més casos des d'octubre de 2017.





D'aquesta manera, els registres comptabilitzen incidents com l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs o els succeïts recentment a Manresa (Barcelona), on es va produir una disputa la matinada del dilluns entre persones de diferent ideologia mentre algunes d'elles penjaven una bandera independentista i va haver-hi 17 identificacions, i Verges (Girona), on l'Ajuntament va denunciar aquest dimecres a uns set encaputxats que la nit d'aquest dimarts van retirar banderes independentistes i van amenaçar a dos veïns amb un ganivet.





Així mateix inclouen les diligències obertes d'ofici pels Mossos per investigar la protesta dels Comitès de Defensa de la República (CDR) contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena quan aquest sortia d'un restaurant a Mont-ras (Girona).





Buch ha valorat aquest últim episodi recordant que ell ha sofert 'escraches' en la seva etapa com a alcalde de Premià de Mar (Barcelona) i que "es tracta d'una forma d'expressió ciutadana" mentre no afecti a la llibertat ideològica dels altres.