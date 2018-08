El Grup Social ONCE va contractar 758 persones a Catalunya durant 2017

ONCE celebra els 80 anys de la seva fundació amb el compromís d'inclusió social en plena forma. Ho demostren les xifres: l'any passat, l'entitat va arribar als 70.000 treballadors i treballadores a tota Espanya. "Tot un orgull i una responsabilitat", en paraules del president de l'Organització, Miguel Carballeda.





Des de l'ONCE, Fundació ONCE i ILUNION es van impulsar 11.449 llocs de treball, dels quals, prop de 2.000 són interns i més de 9.500 han estat creats a través de terceres entitats -especialment empreses- amb el suport del Grup Social ONCE.





A Catalunya, es van aconseguir 758 llocs de treball i en total treballen a terres catalanes 7.261 persones al Grup Social ONCE.





Es tracta dels fets més destacats de "l’Informe de Valor Compartit 2017" del Grup Social ONCE, que realitza un recorregut per l'activitat socioeconòmica de l'ONCE, Fundació ONCE i les empreses ILUNION durant el passat any.





MÉS INVERSIÓ EN INCLUSIÓ SOCIAL





Fundació ONCE va augmentar igualment la seva capacitat d'inversió en un 15% fins als a

86,5 milions d'euros, repartits en les àrees més destacades del seu esforç d'inclusió social per a persones amb discapacitat: ocupació i formació (61,2 milions) i accessibilitat (25,3

milions).





Es tracta d'una inversió que es distribueix transversalment en totes les comunitats

autònomes i en totes les províncies gràcies al impuls de 1.771 projectes tramitats

mitjançant 787 associacions i organitzacions de la discapacitat, de les quals 116 són aquí,

a Catalunya.





Fundació ONCE va intensificar la seva tasca de formació de qualitat per a estudiants amb

discapacitat, en aquest cas a la universitat, mitjançant l'abonament de més de 620

beques, de les quals 40 van ser per universitaris catalans.