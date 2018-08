Acaben els dubtes amb David López: el perico renova 5 anys per l'Espanyol

Capítol final del culebró entre David López i l'Espanyol. El futbolista perico ha fet oficial aquest dimecres la seva renovació amb el club blanc i blau per cinc temporades més.





Aquest acord arriba després de setmanes de negociació durant les quals s'havia arribat a posar en dubte la permanència de López al club de Cornellà. El futbolista sempre havia manifestat la seva predilecció per seguir amb el club, però alhora es trobava desencantat per un augment de la seva fitxa que no acabava d'arribar. Fins i tot el Fulham havia sondejat López per intentar endur-se'l a Anglaterra.





Finalment, l'afició periquita pot estar contenta. El tercer capità de la plantilla blanc i blava seguirà al club fins al 2023 i precisament amb aquesta data ha celebrat l'Espanyol tan bones notícies.