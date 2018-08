Llibertat amb càrrecs per al detingut per l'assetjament dels CDR contra Llarena

El detingut per la Policia Nacional el matí d'aquest dijous a Palafrugell (Girona) per la protesta dels CDR contra Llarena ha quedat en llibertat amb càrrecs per presumpte atemptat a l'autoritat després de comparèixer al complex policial de la Verneda a Barcelona.





El detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar i els agents no han permès a la seva defensa veure l'atestat policial.





Llarena, jutge instructor de la causa pel procés sobiranista, es trobava sopant en un restaurant de Mont-ras (Girona) la nit de dissabte i en sortir va ser increpat per membres del CDR de Palafrugell.